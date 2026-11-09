Обвиняемого в убийстве подростка в кинотеатре в Приморье отправили на психэкспертизу

Фото: MAX/"Следком Приморья"

Обвиняемому в убийстве подростка в кинотеатре в Большом Камне в Приморье назначили психиатрическую экспертизу. Об этом РИА Новости рассказала старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью регионального управления СК РФ Аврора Римская.

Инцидент произошел в холле кинотеатра 3 ноября. 42-летний местный житель во время конфликта напал на ребенка и ударил его ножом в область грудной клетки. 16-летний мальчик умер до приезда бригады скорой помощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан. Позже выяснилось, что во время случившегося мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации следователей, ранее он работал преподавателем в лицее. Однако на момент совершения преступления мужчина был трудоустроен диспетчером. У злоумышленника также есть дети.

Погибший воспитывался в многодетной семье, где было семеро детей. По данным УМВД России по Приморскому краю, семья характеризовалась положительно, а подросток не состоял на учете в полиции.

