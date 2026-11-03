РИА Новости: убитый в кинотеатре Приморья школьник был из многодетной семьи

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Подросток, которого убили в Приморье, был из многодетной семьи. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

Убийство произошло в холле кинотеатра в городе Большой Камень. 42-летний местный житель во время конфликта напал на ребенка и ударил его ножом в область грудной клетки. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

По данным регионального Минздрава, удар ножом пришелся в сердце. 16-летний мальчик умер до приезда бригады скорой помощи.

Телеканалу "360" очевидцы рассказали подробности случившегося. По их информации, мужчина начал приставать к компании школьников еще на остановке. Подростки пытались его успокоить словами, но у них не получилось, злоумышленник достал нож и стал угрожать.

После этого ребята ушли в кинотеатр, но мужчина пошел за ними и приблизился к парню, который больше всех пытался его успокоить.

"В ходе диалога прозвучала фраза "Ты еще пожалеешь", после которой мужчина нанес удар ножом в грудь подростку, попал в сердце, от чего тот скончался", – добавили собеседники телеканала, уточнив, что погибший был приличным мальчиком из верующей семьи.

Ранее в башкирском городе Сибае 19-летний молодой человек напал с ножом на 17-летнюю девушку. После этого в квартире произошел пожар. Тело юноши нашли во время тушения огня, девушка же смогла выбраться из жилья. Врачи выявили у нее ножевые ранения, пострадавшую доставили в больницу.