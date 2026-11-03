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03 ноября, 14:19

Происшествия

Мужчина убил 16-летнего подростка в кинотеатре Приморья

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина убил 16-летнего подростка в кинотеатре в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

ЧП произошло 3 ноября в холле одного из развлекательных учреждений, расположенных в городе Большой Камень. Местный житель в ходе конфликта напал на несовершеннолетнего и нанес ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения подросток скончался на месте.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний местный житель. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина открыл стрельбу из ружья около кафе в городе Котласе Архангельской области. По версии следствия, 41-летний местный житель не пустил 55-летнего нетрезвого мужчину в заведение общепита с оружием. В ответ злоумышленник выстрелил дробью.

Пострадавший получил ранения ног и живота, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, он частично признал вину. Следователю мужчина рассказал, что в кафе он поссорился с посетителями и один из них ударил его.

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