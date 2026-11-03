Мужчина открыл стрельбу около кафе в архангельском Котласе

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Мужчина открыл стрельбу из ружья около кафе в городе Котласе Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, 41-летний местный житель не пустил 55-летнего нетрезвого мужчину в заведение общепита с оружием. В ответ злоумышленник выстрелил дробью. Пострадавший получил ранения ног и живота, его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, он частично признал вину. Следователю мужчина рассказал, что в кафе он поссорился с посетителями и один из них ударил его. После этого задержанный сходил домой за ружьем и открыл стрельбу, чтобы напугать обидчиков.

Ранее в центре Владикавказа между молодыми людьми вспыхнул конфликт. В ходе ссоры один из участников достал травматический пистолет, стал угрожать окружающим и несколько раз выстрелил. Двух пострадавших доставили в больницу. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.