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30 октября, 15:23

Происшествия

Юноша забил до смерти пенсионерку во Владимире по заданию кураторов

Фото: МАХ/"Следком"

Во Владимирской области заключили под стражу 18-летнего жителя Нижегородской области, обвиняемого в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Молодому человеку инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в сентябре юноша познакомился с мошенниками в мессенджере Telegram. Они общались через чат-бот "Дайвинчик" и выдавали себя за девушку. В Нижнем Новгороде, Казани и Кирове он месяц выполнял роль дроппера – принимал деньги от обманутых людей и отправлял их на криптокошелек, который указывали злоумышленники.

17 октября молодой человек приехал во Владимир к 95-летней женщине. По его словам, пенсионерка сама открыла ему дверь – она тоже находилась под давлением мошенников. Выполняя указания кураторов, он жестоко избил ее. От полученных травм она скончалась.

Не обнаружив денег в квартире, юноша уехал в Архангельскую область. Там он добровольно пришел в полицию и рассказал о преступлениях. Следователи выясняют обстоятельства дела и ищут возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что с июля российские силовики задержали в регионах страны 56 пользователей "Дайвинчика". Задержанные в возрасте от 12 до 24 лет совершали преступления под давлением спецслужб Украины. В частности, они планировали или совершили поджоги автомобилей правоохранителей, АЗС, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

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