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29 октября, 08:15

Происшествия

ФСБ задержала 56 пользователей сервиса "Дайвинчик"

Фото: depositphotos/Grigorenko

В российских регионах с июля 2025 года задержали 56 пользователей сервиса знакомств "Дайвинчик" в возрасте от 12 до 24 лет, совершивших преступления под давлением украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Только в августе и сентябре 2026 года задержали 10 пользователей сервиса – 8 подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 2 совершеннолетних в возрасте 19 и 24 лет. По данным ведомства, задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях.

В ФСБ заявили, что задержанные планировали или совершили поджоги автомобилей правоохранителей, автозаправочных станций, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Кроме того, некоторые из них передавали деньги, полученные от обманутых граждан, в криптообменные пункты.

По версии спецслужбы, сотрудники украинских спецслужб представлялись молодыми людьми и вступали в контакт с российскими пользователями через чат-бот "Дайвинчик/Leo" в Telegram. Рассчитывая на развитие романтических отношений, собеседники сообщали свою геолокацию, оплачивали предварительные заказы в ресторанах и переходили по присланным ссылкам.

Затем с ними связывались люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга. Они убеждали пользователей, что переведенные деньги якобы поступили на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты могут быть использованы для ракетных ударов и атак беспилотников.

Как заявили в ФСБ, под угрозой уголовного преследования обманутых граждан склоняли к поджогам, представляя их как часть проверки антитеррористической защищенности объектов, и другим действиям под видом оперативных мероприятий.

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела о террористическом акте, покушении на теракт и умышленном уничтожении или повреждении имущества. В ФСБ сообщили, что обвинения предъявлены лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, и им избрали меры пресечения. Обвиняемым грозят длительные сроки лишения свободы.

Ведомство напомнило, что сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центробанка и "Госуслуг" не звонят через мессенджеры, не требуют переводить деньги на неизвестные счета и не привлекают граждан дистанционно к оперативным мероприятиям.

В ФСБ призвали не сообщать незнакомцам личные данные и геолокацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не оплачивать услуги по присланным реквизитам. При попытке получить такие сведения несовершеннолетним рекомендуют прекратить общение и сообщить о случившемся родителям или другим законным представителям.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" рассказывали о схемах мошенничества на сайтах знакомств. По словам руководителя проекта Валентины Шилиной, злоумышленники создают анкеты с ложными данными, чтобы получить доступ к личным сведениям и деньгам пользователей, и лучшей защитой остаются внимательность, проверка информации и здоровый скептицизм.

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