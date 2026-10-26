Эксперты "Перезвони сам" рассказали о схемах мошенничества через сайты знакомств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники создают в сервисах знакомств профили с недостоверными сведениями и вступают в контакт с пользователями, чтобы завладеть их личными данными и деньгами. Об этом рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина, передает портал мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что онлайн-знакомства могут быть безопасными при осознанном подходе. Лучшей защитой, по ее словам, является внимательность, проверка информации и доля здорового скептицизма. Насторожить должны излишняя активность нового знакомого, попытки торопить события, просьбы прислать личные фотографии или помочь с деньгами. В таком случае общение стоит прекратить.

Собеседник в интернете может скрывать настоящую личность и намерения, использовать фейковый профиль или искажать факты о себе, добавила Шилина. На первых этапах переписки лучше не сообщать адрес, доходы, место работы и другие важные личные данные. Лучше общаться во встроенном чате сервиса и не переходить по просьбе собеседника в другие мессенджеры. Приложения для общения нужно скачивать только из официальных магазинов и сервисов.

Не переходить по подозрительным ссылкам

Один из распространенных приемов аферистов – фишинговые ссылки. Почти сразу после знакомства мошенник приглашает на свидание и предлагает заранее оплатить посещение театра или кино, присылая ссылку для покупки билетов. По ней пользователь попадает на поддельный сайт, вводит личные и банковские данные и приобретает фальшивый билет.

В результате злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации и могут украсть деньги. Перед покупкой билета эксперты рекомендуют проверить сведения о мероприятии на официальных сайтах театра или кинотеатра.

Быть внимательным на свидании

Еще одна схема – приглашение в кафе или ресторан, где возможен сговор с персоналом. Обычно речь идет о небольших неизвестных заведениях. Мошенники заранее договариваются с сотрудниками, чтобы гостю принесли завышенный счет.

От встречи в непроверенном месте лучше отказаться. Если она уже состоялась, следует обратить внимание на обстановку, поведение других посетителей и уровень цен: они не должны заметно превышать среднюю стоимость блюд в аналогичных заведениях. Также рекомендуется попросить раздельный счет и до оплаты внимательно его проверить.

Беречь личные фотографии

Насторожить должна и настойчивая просьба нового знакомого прислать личные фотографии. С их помощью мошенники могут шантажировать, угрожая распространить снимки в соцсетях и требуя деньги. Эксперты советуют не отправлять фото- и видеоматериалы, если человек не готов к их возможному распространению, и не идти на поводу угроз и шантажа.

Не переводить деньги под влиянием эмоций

Также злоумышленники придумывают истории о болезнях, проблемах у родственников или финансовых потерях и просят материальную помощь в расчете на сочувствие и доброту. После перевода денег новый знакомый исчезает.

Избегать участия в "инвестиционных проектах"

Не стоит соглашаться и на предложение начать совместный бизнес. Сначала мошенник проявляет внимание, затем переводит разговор к перспективным вложениям. Он показывает скриншоты прибыли с площадки, отправляет ссылку и зовет зарабатывать совместно. Пользователь регистрируется на фальшивой бирже, а для укрепления доверия ему показывают рост доходов, иногда разрешают вывести небольшую сумму.

Затем на пользователя давят, добиваясь роста депозита. Когда вложения становятся существенными, происходит "блокировка счета" или "проверки налоговой", после чего у пользователя требуют дополнительные платежи. При неудобных вопросах или отказе платить связь прекращается, а знакомый пропадает.

Эксперты советуют обращать внимание на стиль общения: мошенники часто стараются не тратить много времени на одного человека, прибегают к шаблонам, не поддерживают содержательный диалог и спешат сблизиться, чтобы скорее получить доступ к личной информации или выйти на финансовую просьбу. До личной встречи и более тесного общения рекомендуется проверить собеседника через соцсети и поисковики, изучить его историю и озвученные факты.

Ранее в МВД сообщали, что аферисты стали активно применять возможности искусственного интеллекта, чтобы выдавать себя за школьных преподавателей и выманивать деньги у родителей учеников. Схема строится на подделке голоса классного руководителя или учителя. Затем родственникам школьников звонят и под предлогом "срочной проблемы" требуют перевести средства либо назвать коды из СМС.

