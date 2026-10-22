Мошенники начали обманывать родителей школьников с помощью ИИ

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Аферисты стали активно применять возможности искусственного интеллекта, чтобы выдавать себя за школьных преподавателей и выманивать деньги у родителей учеников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Схема строится на подделке голоса классного руководителя или учителя. Затем родственникам школьников звонят и под предлогом "срочной проблемы" требуют перевести средства либо назвать коды из СМС.

Как предупредили в ведомстве, основная угроза в том, что звонящий звучит почти неотличимо от настоящего педагога.

Полицейские советуют завершить разговор и самому набрать классного руководителя или преподавателя. Дополнительно стоит уточнить, поступали ли похожие обращения к другим родителям.

Ранее в МВД рассказали, что ежедневное поступление подозрительных сообщений может говорить о том, что номер телефона попал в мошеннические базы. При этом СМС могут приходить от разных группировок – злоумышленники покупают готовые базы контактов и используют их для обзвона и отправки сообщений.