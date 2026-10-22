Депутат Камнев: при проблемах с кредитом нужно предоставить суду уважительную причину

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Россиянам, которые столкнулись с трудностями при выплате кредита, следует предоставить суду документы, подтверждающие уважительные причины задержки платежей, а при передаче дела приставам – запросить необходимые документы. Об этом "Газете.ру" заявил депутат Госдумы Георгий Камнев.

"Никогда не игнорируйте судебные повестки, вовремя приносите судье документы, подтверждающие причины проблемы с кредитом – болезни, потерю работы, уменьшение зарплаты", – подчеркнул парламентарий.

По словам Камнева, при наличии подтвержденных уважительных причин суд может предоставить должнику отсрочку и существенно ограничить размер процентов и штрафов. Если дело уже передали судебным приставам, у них можно запросить копию постановления о возбуждении исполнительного производства и исполнительный лист.

Депутат также посоветовал обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), прокуратуру или Роспотребнадзор, если коллекторы нарушают закон, в том числе слишком часто звонят, беспокоят по ночам, угрожают должнику или оказывают давление на его близких.

Ранее в Центробанке предложили учитывать долги по ЖКХ, услугам связи и алиментам при расчете долговой нагрузки клиентов, что может усложнить получение кредитов для неплательщиков. Примечательно, что судебные приставы с начала года взыскали более 2,5 миллиарда рублей, применяя ограничения на выезд, арест счетов и имущества.