Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 10:31

Общество
Главная / Новости /

Депутат Камнев: при проблемах с кредитом нужно предоставить суду уважительную причину

В Госдуме объяснили, что делать, если нечем платить по кредиту

Фото: depositphotos/dedivan1923

Россиянам, которые столкнулись с трудностями при выплате кредита, следует предоставить суду документы, подтверждающие уважительные причины задержки платежей, а при передаче дела приставам – запросить необходимые документы. Об этом "Газете.ру" заявил депутат Госдумы Георгий Камнев.

"Никогда не игнорируйте судебные повестки, вовремя приносите судье документы, подтверждающие причины проблемы с кредитом – болезни, потерю работы, уменьшение зарплаты", – подчеркнул парламентарий.

По словам Камнева, при наличии подтвержденных уважительных причин суд может предоставить должнику отсрочку и существенно ограничить размер процентов и штрафов. Если дело уже передали судебным приставам, у них можно запросить копию постановления о возбуждении исполнительного производства и исполнительный лист.

Депутат также посоветовал обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), прокуратуру или Роспотребнадзор, если коллекторы нарушают закон, в том числе слишком часто звонят, беспокоят по ночам, угрожают должнику или оказывают давление на его близких.

Ранее в Центробанке предложили учитывать долги по ЖКХ, услугам связи и алиментам при расчете долговой нагрузки клиентов, что может усложнить получение кредитов для неплательщиков. Примечательно, что судебные приставы с начала года взыскали более 2,5 миллиарда рублей, применяя ограничения на выезд, арест счетов и имущества.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика