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22 октября, 10:58

Туризм

Рекордное число россиян посетили Японию в сентябре

Фото: ТАСС/AP/Kiichiro Sato

23,7 тысячи российских туристов посетили Японию в сентябре 2026 года. Это на 11,9% больше аналогичного месяца прошлого года, следует из данных Японской национальной туристической организации, передает ТАСС.

Для россиян показатель стал рекордным для сентября. Рост объясняют сохраняющейся популярностью поездок в Японию, а также круизными турами. Отмечается, что рекорд удалось поставить, несмотря на сохраняющиеся санкции.

Всего за 9 месяцев Японию посетили 155,6 тысячи россиян – на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре страну в общей сложности посетили 3,1 миллиона человек, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Спрос на это направление среди россиян сохраняется – Япония вошла в топ популярных зарубежных маршрутов для отдыха на ноябрьские праздники с 31 октября по 8 ноября наряду с Белоруссией, Турцией, Узбекистаном и Таиландом. Кроме того, в сентябре текущего года товарооборот между РФ и Японией вырос на 11,6% год к году, достигнув свыше 731 миллиона долларов.

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