Батареи российского производства установили в 790 московских электробусах

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В парках Мосгортранса насчитывается уже 790 электробусов с батареями отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Из этого числа 690 машин – электробусы КАМАЗ, а еще 100 – ЛиАЗ. По словам Ликсутова, в них используются российские батареи "РЭНЕРА". В будущем ожидается увеличение их базовой емкости на 30%.

"Перевод электротранспорта на новые тяговые аккумуляторы позволит и дальше повышать технологическую независимость и обеспечивать развитие современных экологичных машин", – добавил Ликсутов.

Кроме того, тяговые батареи для электробусов теперь будут выпускать в Москве. Для этого 6 октября 2026 года был запущен Московский кластер электробатарей – первое и крупнейшее в стране производство систем накопления энергии полного цикла.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 324 на северо-западе Москвы. Он проходит через станцию метро "Планерная" и деревню Юрово и охватывает районы Куркино и Северное Тушино, а также городской округ Химки. На новом электробусном маршруте по будням будут курсировать шесть инновационных машин российского производства.

