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17 октября, 19:13

Транспорт

Электробусы вышли на маршрут № 324 на северо-западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электробусы вышли на маршрут № 324 на северо-западе Москвы. Он проходит через станцию метро "Планерная" и деревню Юрово, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На новом электробусном маршруте по будням будут курсировать шесть инновационных машин российского производства. Современная техника положительно влияет на экологию города и делает поездки пассажиров еще комфортнее", – указал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новый электробусный маршрут охватывает районы Куркино и Северное Тушино, а также городской округ Химки.

Ранее сообщалось, что четыре участка выделенных полос общей протяженностью более 1,5 километра заработают в Москве с 7 ноября. Они появятся в Юго-Западном, Северо-Восточном, Северном и Западном административных округах.

Участки охватят 16 маршрутов наземного транспорта, в том числе три магистральных, два ночных и четыре областных. В рабочие дни на этих направлениях совершают свыше 100 тысяч поездок.

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