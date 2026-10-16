Магистральный маршрут электробусов м3 стал самым востребованным в Москве

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Маршрут электробусов м3 стал самым востребованным среди магистральных направлений столицы. По будням на нем совершают более 30 тысяч поездок. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Всего в Москве работают 25 магистральных маршрутов, которые связывают станции рельсового каркаса, соединяют отдаленные районы с центром и проходят по основным городским улицам. На этих направлениях курсируют более 430 электробусов, а общее число поездок по будням превышает 310 тысяч.

В Дептрансе отметили, что по поручению Сергея Собянина сеть магистральных маршрутов продолжат развивать. В частности, власти увеличивают количество электробусов, обеспечивают их необходимой инфраструктурой и запускают новые направления.

Ранее Дептранс Москвы сообщил о временных изменениях движения трамваев по выходным из-за ремонта путей на Красноказарменной улице и улице Менжинского. Работы затронули маршруты № Т2, 2, 32, 38, 46 и 50 – их схемы скорректировали, а на отдельных участках трамваи перестали ходить. Вместо них запустили автобусы № 050, которые связывают станции метро "Авиамоторная" и "Бауманская".