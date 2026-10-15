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15 октября, 09:41

Транспорт

В Москве увеличили число рейсов на 25 маршрутах наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве увеличили число рейсов на 25 маршрутах городского наземного транспорта в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в мессенджере MAX.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что на четырех экспресс-маршрутах ТиНАО количество рейсов увеличилось на 30%. Речь о маршрутах е131, е132, е151 и е152.

На части направлений проекта "Москва – область" число рейсов выросло на 18%. Изменения затронули маршруты 1169, 1199, 1294, 1358, 1443, 1542 и 1567, которые ходят в Мытищах, Красногорске и Химках.

Работу маршрутов е50, 905, 189, 357, 387, 907, 971, 279, 648, 788, 893, 912, ш1 и ш2 улучшили в девяти округах города. Для обслуживания 62-й больницы в Сколкове число рейсов на маршрутах ш1 и ш2 увеличили более чем в два раза.

Кроме того, для удобства пассажиров ввели 31 новую остановку и перенесли еще 30.

Работники Службы управления наземным транспортом Организатора перевозок круглосуточно контролируют работу автобусов и электробусов из Единого диспетчерского центра, добавил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что сотрудники также анализируют показатели работы маршрутов, за счет этого на востребованных направлениях увеличиваются рейсы и сокращаются интервалы в часы пик. Благодаря работникам Организатора перевозок автобусов на улицах стало больше.

Ранее сообщалось, что с 17 октября в Москве скорректируют семь маршрутов автобусов и добавят новые остановки на ряде направлений. Изменения затронут восемь административных округов и около 14 районов.

Часть маршрутов продлят, а некоторые отменят, заменив альтернативными направлениями. Автобусы перераспределят с учетом пассажиропотока, чтобы сократить интервалы движения и улучшить транспортную доступность станций рельсового каркаса, жилых кварталов и социальных объектов.

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