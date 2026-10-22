Мишустин будет работать с 11 заместителями в обновленном составе правительства

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Премьер-министр России Михаил Мишустин будет работать с 11 заместителями после изменения структуры правительства. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Первым заместителем председателя правительства остается Денис Мантуров. Ирину Окладникову назначили вице-премьером – руководителем аппарата кабмина, а Антона Силуанова – заместителем председателя правительства и министром финансов. Последняя должность стала новой для структуры правительства.

Олег Кожемяко занял пост вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Андрей Никитин будет курировать транспортную отрасль в должности заместителя председателя правительства.

Еще шесть вице-премьеров сохранили свои посты, в том числе Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Ранее в Кремле состоялась встреча Путина с Михаилом Мишустиным, на которой премьер представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Президент одобрил инициативы премьер-министра по кадровым изменениям, после чего предложенные кандидатуры получили официальное утверждение в Госдуме.