Путин назначил Силуанова вице-премьером с сохранением поста главы Минфина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин назначил Антона Силуанова вице-премьером – министром финансов РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, где также размещены документы о других кадровых перестановках в правительстве.

Силуанов возглавляет Минфин с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал должности министра и вице-премьера.

Также российский лидер освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства и назначил на нее Ирину Окладникову. До этого она занимала должность первого заместителя министра финансов.

Минтранс возглавил Дмитрий Ядров, а прежний руководитель ведомства Андрей Никитин стал вице-премьером, курирующим транспортную отрасль. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков ранее отмечал, что Ядрову удалось обеспечить стабильную работу авиационной отрасли, несмотря на сложные условия.

Олег Кожемяко назначен вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Трутнев, ранее занимавший этот пост, стал помощником президента.

Ранее в Кремле состоялась встреча Путина с Михаилом Мишустиным, на которой премьер представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Глава государства их поддержал. Позднее Госдума утвердила предложенные кандидатуры.