Силуанов заявил, что пост вице-премьера дает больше возможностей управлять финансами

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на посту вице-премьера у него будет больше возможностей выстраивать систему управления финансами в рамках правительства. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

"Есть больше возможностей организации взаимоотношений с коллегами", – добавил он в беседе с журналистами.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов кабмина. Тогда же стало известно, что Силуанову предложили занять новую должность в кабинете министров – вице-премьера, совмещающего этот пост с работой министра финансов.

В Кремле объясняли, что полномочия главы Минфина расширяются для дополнительной координации финансовой дисциплины на федеральном уровне. Минфин – это критически важное министерство, особенно в условиях того периода, в котором находится экономика страны, добавлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

