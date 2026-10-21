Госдума утвердила все кандидатуры новых членов правительства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили всех пятерых кандидатов, предложенных в новое правительство.

Вице-премьерами стали Андрей Никитин, Олег Кожемяко, Ирина Окладникова и Антон Силуанов, министром транспорта – руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

За Никитина проголосовали единогласно. Ранее его кандидатуру одобрил профильный комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Возглавляющий сейчас Минтранс Никитин займет пост вице-премьера, который курирует транспортную отрасль.

Кожемяко утвержден вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, Окладникова – вице-премьером – руководителем аппарата правительства, Силуанов – вице-премьером – министром финансов. Последнего рекомендовал утвердить комитет Госдумы по бюджету и налогам.

В заключении указано, что Силуанов ответил на вопросы депутатов Госдумы, а также представил информацию о программе основных направлений деятельности правительства РФ в части бюджетных, налоговых и финансовых вопросов. Положения данной программы соответствуют целям и задачам правительства России.

Кроме того, заместитель председателя Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что Силуанов "умело формирует" бюджетную и финансовую политику России, стабилизируя при этом бюджет и выделяя необходимые средства, которые направляют на социальные обязанности государства, а также национальные проекты и цели.

"Это один из виднейших финансистов в мире, и его выдвижение на пост вице-премьера – министра финансов подчеркивает важность проведения сегодня грамотной и сбалансированной финансовой, бюджетной политики", – заключил Жуков.

Постановления об утверждении направят Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. По конституции вице-премьеры получают должность после того, как их кандидатуры одобрит Госдума: назначение подписывает глава государства.

Кандидатуры новых членов кабмина были внесены Мишустиным. В Кремле при этом отмечали, что полномочия главы Минфина расширяются для дополнительной координации финансовой дисциплины на федеральном уровне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавлял: Минфин – критически важное министерство, особенно в условиях того периода, в котором находится экономика страны.

