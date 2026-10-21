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21 октября, 09:33

Транспорт

Маршруты наземного транспорта скорректируют в 5 округах Москвы

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

С 24 октября в пяти округах Москвы скорректируют восемь маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Мы совершенствуем сеть маршрутов наземного транспорта, благодаря чему автобусы и электробусы ходят чаще, подъезжают ближе к станциям рельсового каркаса, соцобъектам и местам приложения труда", – сказал он.

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В рамках этой работы маршрут № 403 станет магистральным и получит номер м43. По словам Ликсутова, он свяжет север и северо-запад Москвы. При этом трасса следования не изменится, а электробусы станут ходить чаще.

Также запустят два районных маршрута – № 423 и 495 – вместо № 243 и 905. Они обеспечат частую связь на Ленинградском шоссе и ближайших улицах. Вместо маршрута № 621 заработает № 421. В районе больницы имени Боткина вместо маршрута № 207 можно будет воспользоваться маршрутом № 384. Транспорт на нем будет ходить чаще.

В ТиНАО маршрут № 889 заменят на новый маршрут № 207. Автобусы будут ходить чаще и перестанут заезжать к Внуковскому заводу. Вместо маршрутов № 750 и 950 запустят маршрут № 277, а вместо № т29 – 447. Также запустят новый маршрут № 543, который заменит социальный маршрут № с543.

"Также получится перенаправить транспорт на более востребованные маршруты, в результате время ожидания на остановках для пассажиров сократится", – резюмировал заммэра.

Только за прошедшее лето в Москве скорректировали 25 маршрутов городского транспорта. За летний сезон современные электробусы вышли на 22 направления. Вместе с тем запущены экспресс-маршруты № ш1, ш2, ш3 до 62-й больницы в Сколкове и маршрут № 1549а до 52-й городской больницы в поселке Истра.

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