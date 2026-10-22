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22 октября, 12:11

Политика

ВС РФ взяли под контроль Мировку в Запорожской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Мировка в Запорожской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

Уточняется, что отбить населенный пункт у ВСУ удалось подразделениям группировки войск "Восток".

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Васильковское, Диброва и Коломийцы Днепропетровской области, а также Барвиновка, Воскресенка и Вольнянка Запорожской области. В зоне действия "Востока" противник потерял свыше 245 военных и 8 автомобилей.

Ранее российские военные нанесли удары БПЛА по логистическому центру "Эпицентр-К" в украинском городе Ровно. Логистический центр использовался для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ.

Также удалось поразить сухогруз, доставлявший в порт Черноморск военные грузы. Кроме того, ВС РФ беспилотниками "Герань" поразили три сухогруза и один контейнеровоз с военными грузами ВСУ в акватории Черного моря.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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