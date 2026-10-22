Арбитражный суд отклонил жалобу Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей по иску ЦБ РФ

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Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решение нижестоящих инстанций о взыскании с бельгийского депозитария Euroclear 18,2 триллиона рублей (около 200 миллиардов евро) по иску Банка России. Об этом говорится в опубликованном решении.

Суд постановил оставить решение первой инстанции и постановление апелляции без изменений, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка. Сумма включает стоимость заблокированных активов и понесенные регулятором убытки. Например, ЦБ не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами.

Бельгийский депозитарий указывал, что активы Центробанка РФ останутся замороженными в Euroclear Bank, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. В частности, Euroclear не признал юрисдикцию российского суда и посчитал требования ЦБ нелегитимными в Евросоюзе.

