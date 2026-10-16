Премьер Бельгии заявил, что не знает английский, после вопроса о замороженных активах РФ

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Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не стал отвечать на вопрос о разморозке части российских активов. Он отшутился, сославшись на незнание английского языка, сообщает РИА Новости.

На брифинге журналистка попросила премьера прокомментировать инициативу США разморозить часть российских активов для продвижения мирных переговоров. Премьер сказал, что не понимает ее, и попросил спросить об этом на немецком. Затем он отдельно посетовал, что представительница немецкого СМИ не задала вопрос на своем родном языке.

"Все это я сказал, чтобы избежать вашего вопроса и чтобы у меня было больше времени подумать, что сказать", – пояснил премьер.

После этого де Вевер повторил позицию бельгийского правительства, которое выступает против использования российских активов.

Ранее министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не намерена рассматривать предложение ряда стран Евросоюза об изъятии замороженных российских активов. Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали возобновить дискуссию об экспроприации и использовании суверенных активов России, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, для поддержки Киева.

Позднее США предложили России три экономических стимула в рамках усилий по достижению перемирия на Украине. Один из вариантов предусматривает разблокировку российских активов, замороженных на Западе. Еще два предложения касаются продажи долей компании "Лукойл" группе ближневосточных инвесторов и возможного разрешения Белоруссии экспортировать калийные удобрения, указывали журналисты.

