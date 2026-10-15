Reuters: США обсуждают смягчение санкций против судов теневого флота РФ

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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность ослабления ограничений в отношении судов так называемого теневого флота, в том числе связанных с РФ, чтобы увеличить перевозки нефти и нефтепродуктов и снизить стоимость морских грузоперевозок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным агентства, рассматривается возможность разрешить перевозку нефти, не подпадающей под санкции, на судах, которые ранее подпали под американские ограничения. Таким образом Вашингтон рассчитывает расширить доступные мощности для транспортировки энергоресурсов.

Особое внимание уделяется увеличению объемов вывоза сырой нефти и нефтепродуктов из Персидского залива. Reuters связывает обсуждение этой меры с рекордно высокими мировыми ставками фрахта.

При этом речь идет не об автоматической отмене ограничений для всех судов. Компаниям, которые захотят воспользоваться такими танкерами, потребуется получить разрешение министерства финансов США.

Как отмечают журналисты, среди стран, с которыми связаны перевозки на судах теневого флота, фигурируют Россия, Иран и Венесуэла.

Ранее сообщалось, что представители США предложили европейским партнерам рассмотреть варианты разблокировки части российских активов в рамках усилий по возобновлению переговоров об урегулировании украинского конфликта. С такой инициативой выступили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.