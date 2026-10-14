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14 октября, 12:46

Политика

Володин заявил о рекордном количестве западных санкций против России

Фото: kremlin.ru

Страны Запада и США ввели против России 35 480 санкций, что стало рекордным показателем. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

При этом, подчеркнул политик, Запад сам установил железный занавес в отношении себя и теперь страдает от его последствий. Он отметил, что многие главы государств ушли в небытие именно из-за этого.

Однако, по словам Володина, несмотря на все усилия, заблокировать Россию не получится. Москва продолжает сотрудничать с другими государствами, в том числе по международной повестке, которая реализуется в Госдуме в части ратификаций соглашений. Это позволяет стране развивать свою экономику.

Ранее Владимир Путин назвал санкции против России рекордными по бесполезности и тому ущербу, который они наносят инициаторам ограничений. Он подчеркнул, что россиян невозможно сломить. Общество, по словам президента, готово дать отпор враждебным шагам.

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Сюжет: Санкции
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