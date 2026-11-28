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Сотрудники полиции задержали 74 человека после конфликта на футбольном матче Первой лиги между "Торпедо" и "СКА-Хабаровск" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 27 ноября во время футбольного матча на стадионе "Торпедо". Среди зрителей началась потасовка, которая переросла в драку. По предварительным данным, в ней участвовали более 20 человек. Проверку по факту конфликта проводят полицейские УВД по Южному административному округу Москвы.

Сотрудники полиции не были задействованы в поддержании правопорядка на трибунах во время матча. В соответствии с требованиями безопасности этим занимаются организаторы соревнований, отметили в МВД.

Ранее пассажир метро ранил другого канцелярским ножом на станции "Электрозаводская". Выяснилось, что между ними вспыхнул конфликт. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

