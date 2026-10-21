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21 октября, 20:48

Политика

Бельгия исключила повторные предложения ЕК экспроприировать активы РФ

Фото: 123RF.com/marcbruxelle

Еврокомиссия больше не намерена предлагать финансировать Украину за счет экспроприации замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, выступая в парламенте с докладом о результатах саммита ЕС 15–16 октября.

"Я убежден в этом, поскольку это было сказано на саммите", – передает его слова агентство Belga.

Политик допустил, что тему могут поднять отдельные лидеры стран ЕС "по незнанию", в том числе те, кто не участвовал в саммите в декабре 2025 года. На той встрече, по его словам, провалился первый план экспроприации. В пример он привел премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, который ранее говорил, что "хочет забрать эти деньги".

Де Вевер предупредил, что даже обсуждение темы в таких выражениях может быть опасно для Бельгии с точки зрения судебных разбирательств, ведь в ее юрисдикции находится большая часть заблокированных российских активов.

По его словам, на прошедшем саммите он "раздавил в зародыше" аргументацию сторонников экспроприации. Один из участников встречи, как передал Де Вевер, заявил, что премьер Бельгии "выжег дискуссию об активах из огнемета".

Сам Де Вевер категорически против любых форм изъятия активов, но за их бессрочную заморозку в бельгийской юрисдикции. Доходы от заблокированных суверенных активов России, с которых Бельгия собирает налоги, приносят казне королевства свыше 1,5 миллиарда евро в год.

Евросоюз и страны "Группы семи" заморозили около 300 миллиардов евро российских активов. Почти 180 миллиардов евро находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Депозитарий не раз выступал против экспроприации российских средств, предупреждая, что Россия может через суд добиться изъятия европейских или бельгийских активов в других частях света.

Ранее сообщалось, что премьер Бельгии на брифинге не стал отвечать на вопрос о разморозке части российских активов. Он сказал, что не понимает журналистку, и попросил спросить об этом на немецком. Затем он отдельно посетовал, что представительница немецкого СМИ не задала вопрос на своем родном языке.

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