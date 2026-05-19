19 мая, 05:53

Экономика

Euroclear отказался размораживать активы ЦБ РФ после решения суда в Москве

Бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что активы Центробанка РФ останутся замороженными в Euroclear Bank, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. Об этом сообщила пресс-служба депозитария.

Арбитражный суд Москвы ранее взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка. Иск был удовлетворен в полном объеме, кроме того, ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

Представители депозитария заявили, что подобные иски не признаются правом Евросоюза, а сам Euroclear не признает юрисдикцию данного суда. Указанное решение не будет затрагивать деятельность и финансовое положение Euroclear, добавили в организации.

Ранее Центробанк подал иск к Совету Евросоюза, в котором обвинил Брюссель в превышении полномочий и нарушении собственной процедуры при блокировке российских активов.

Истец заявляет, что регламент блокировки активов РФ был принят неправомерно, так как статья 122 Договора о функционировании ЕС не может служить надлежащим основанием для таких мер.

экономика

