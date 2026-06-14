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14 июня, 10:53

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Euronews: фон дер Ляйен может быть причастна к потенциальной отставке Каллас

СМИ заявили о причастности фон дер Ляйен к потенциальной отставке Каллас

Фото: AP Photo

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может быть причастна к потенциальной реформе дипломатического аппарата Евросоюза и лишению полномочий верховного дипломата ЕС Каи Каллас. Об этом сообщил портал Euronews.

"Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и ЕК, с другой", – подчеркнуло издание.

По его информации, глава ЕК давно вышла за рамки полномочий. Она все чаще сама комментирует вопросы внешней политики, из-за чего позиции Каллас слабеют.

Ранее СМИ сообщили, что консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) готовится в жесткой форме потребовать от фон дер Ляйен ускорения реформ и смягчения регуляторных норм в Евросоюзе.

Если требования не будут услышаны, представители блока могут добиваться ограничения полномочий Еврокомиссии через расширение контроля за ее законодательными инициативами.

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