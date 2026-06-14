Собянин: уничтожен один беспилотник на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО в воскресенье, 14 июня, сбили беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр указал, что на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

Ранее на подлете к столице были уничтожены четыре вражеских дрона. Таким образом, число сбитых аппаратов достигло пяти.

В связи с атакой введены ограничения на полеты в аэропорту Жуковский. Авиагавань Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, из-за чего могут возникнуть корректировки в расписании рейсов.