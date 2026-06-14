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14 июня, 12:57

Происшествия

Трое пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску остаются в больницах

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Трое пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) остаются в больницах. Об этом РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Состояние одного из них остается тяжелым", – уточнил собеседник агентства.

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске 22 мая. В результате погиб 21 человек, еще 45 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что корпус образовательного учреждения восстановят, однако общежитие разрушено полностью. Для дальнейшего обучения студентов распределят по другим учебным заведениям.

В российском МИД заверили, что Украина не избежит ответственности за теракт, несмотря на циничные старания Запада. Это преступление не имеет срока давности, подчеркнули в ведомстве.

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Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
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