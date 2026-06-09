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09 июня, 15:10

Политика

Небензя заявил, что Совбез ООН достиг дна, обсуждая трагедию в Старобельске

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Совет безопасности ООН достиг дна во время заседания по теме украинского удара по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, люди, которые не смогли найти слов для выражения сострадания погибшим и отрицали очевидное, выглядели жалко. При этом постпред Украины при ООН Андрей Мельник "пустился в диспут" касаемо того, погибли ли во время атаки именно дети.

"Но что касается Украины, она, как жена Цезаря, вне подозрений. Украинский постпред договорился до того, что все это российские фейки", – сказал Небензя в беседе с "Вестями".

Постпред подчеркнул, что степень цинизма на этом заседании зашкаливала и оставила после себя мерзкое впечатление.

Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В здании в тот момент находились студенты в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник колледжа.

В результате атаки погиб 21 ребенок, еще 45 человек получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

Студентов разрушенного колледжа распределят по другим учебным заведениям для их дальнейшего обучения. В это же время атакованный главный корпус учебного заведения полностью восстановят, но общежитие восстановлению не подлежит, так как оно разрушено полностью.

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Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
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