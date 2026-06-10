10 июня, 17:37Политика
Путин заявил, что противники России не гнушаются терактами против детей
Фото: kremlin.ru
Противники России не гнушаются терактами против детей. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании с правительством.
"К сожалению, можем констатировать, что наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имея в виду и удар в Старобельске по общежитию", – сказал глава государства.
Российский лидер призвал спецслужбы и силовые структуры усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной системы.
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске 22 мая. В результате погиб 21 человек, еще 45 потребовалась медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.
Российская сторона подчеркивала, что ожидает от генсека ООН Антониу Гутерриша и профильных структур организации четкого публичного осуждения украинской атаки.
Пострадавшую от атаки ВСУ на общежитие в Старобельске доставили в Москву