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10 июня, 17:37

Политика

Путин заявил, что противники России не гнушаются терактами против детей

Фото: kremlin.ru

Противники России не гнушаются терактами против детей. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании с правительством.

"К сожалению, можем констатировать, что наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имея в виду и удар в Старобельске по общежитию", – сказал глава государства.

Российский лидер призвал спецслужбы и силовые структуры усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной системы.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске 22 мая. В результате погиб 21 человек, еще 45 потребовалась медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Российская сторона подчеркивала, что ожидает от генсека ООН Антониу Гутерриша и профильных структур организации четкого публичного осуждения украинской атаки.

Пострадавшую от атаки ВСУ на общежитие в Старобельске доставили в Москву

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