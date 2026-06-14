Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены в Домодедове

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Суд Подмосковья арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве супруги в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.

Ведомство уточнило, что он был заключен под стражу по ходатайству следователя.

Прокуратура Подмосковья добавила, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Вину он признал в полном объеме и от дачи показаний отказался.

Трагедия произошла 13 июня. По данным следствия, в квартире жилого дома в микрорайоне Западный между супругами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину ножом в область груди. Она скончалась на месте.

Погибшая была начальником информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.

Ранее на юго-западе Москвы был задержан мужчина, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте от полученных ран.

