14 июня, 12:57Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены в Домодедове
Фото: МАХ/"СК Подмосковья"
Суд Подмосковья арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве супруги в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.
Ведомство уточнило, что он был заключен под стражу по ходатайству следователя.
Прокуратура Подмосковья добавила, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Вину он признал в полном объеме и от дачи показаний отказался.
Трагедия произошла 13 июня. По данным следствия, в квартире жилого дома в микрорайоне Западный между супругами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину ножом в область груди. Она скончалась на месте.
Погибшая была начальником информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.
Ранее на юго-западе Москвы был задержан мужчина, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте от полученных ран.
"Московский патруль": в Мытищах супруги убили друг друга в ходе ссоры в квартире