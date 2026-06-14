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14 июня, 13:37

Мэр Москвы

Собянин рассказал о будущей станции "Курьяново" Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Курьяново" Бирюлевской линии Московского метрополитена выполнят в индустриальном стиле. Ее образ вдохновлен историей индустриального района Печатники, в котором она расположится, рассказал Сергей Собянин в МАХ.

"В дизайне будет преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен, колонн между путями и потолка. Наземные павильоны будут нарочито простой формы – из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объема", – написал он.

Балки под потолком выполнят из аквапанелей с отделкой под монолитный бетон. Для полов станции спцеиалисты используют натуральный камень.

Станция "Курьяново" будет находиться между Батюнинским и Проектируемым проездом № 5112. В настоящее время на площадке проходят работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций котлована.

Кроме того, идет проходка левого тоннеля от станции "Кленовый бульвар" до переходной камеры возле "Курьяново". После ее завершения планируется приступить к правому тоннелю, а в 2027 году щит-гигант проложит двухпутный тоннель от переходной камеры до станции "Курьяново", подчеркнул мэр столицы.

Бирюлевская линия метро протянется от территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. На ней расположится 10 станций, запуск которых улучшит транспортное обслуживание более 1 миллиона москвичей.

Свыше половины станций будущей ветки уже находятся в стадии строительства. В их число входят "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Луганская", "Каспийская" и "Курьяново". Станции "Москворечье", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево" еще проектируются.

Работы на первом участке от "ЗИЛ" до "Курьяново" завершатся в 2028 году, на втором "Курьяново" – "Бирюлево" – в 2029-м.

Ранее стало известно, что в Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро. Филевская ветка пройдет от станции "Кунцевская" до Сколкова, она увеличится примерно на 12 километров. Сокольническую линию продлят в Ярославский район, где живут порядка 100 тысяч человек.

Московское метро увеличится на 20 километров

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