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12 августа, 15:38

Политика

Глава МО Молдавии заявил, что якобы не понимает русский язык

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый на брифинге не ответил на вопрос журналиста, заданный на русском языке, заявив, что не понимает его, передает РИА Новости.

При этом в официальном резюме Носатого, опубликованном на сайте правительства, указано, что он владеет румынским, английским и русским языками. Кроме того, с 1990 по 1992 год министр обучался в Высшем военном училище общевойсковых боевых действий в Киеве, а затем еще два года проходил курс инженера-техника по эксплуатации автотранспортных средств и бронетехники в Одессе.

Ранее в учебнике по румынскому языку для молдавских второклассников автором "Сказки о золотой рыбке" оказалась американская писательница Хелена Гербер, а не Александр Пушкин. Журналист Елена Пахомова считает, что подобное искажение фактов находится "за гранью культуры и общечеловеческих ценностей".

В свою очередь, глава Минкультуры Латвии Наурис Пунтулис призвал ликвидировать русскоязычный контент в латвийских СМИ. По его словам, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в независимом европейском национальном государстве, особенно с учетом текущей обстановки. Он уточнил, что такой контент должен исчезнуть полностью.

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