Министр культуры Латвии считает, что русский язык должен исчезнуть из СМИ

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Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил за полную ликвидацию русскоязычного контента в латвийских средствах массовой информации. Соответствующее заявление прозвучало на заседании парламентского комитета по правам человека и общественной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на LSM.

По мнению министра, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в независимом европейском национальном государстве, особенно с учетом текущей военной обстановки.

Пунтулис подчеркнул, что подобный контент должен не просто сокращаться, а исчезнуть полностью.

Ранее в Латвии не утвердили замену дорожных знаков с названиями городов России и Белоруссии. Согласно оценке Минсообщения страны, полная замена может обойтись в несколько сотен тысяч евро. Также для замены существующих знаков нужно отдельное решение кабмина.