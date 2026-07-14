14 июля, 23:42Политика
Министр культуры Латвии считает, что русский язык должен исчезнуть из СМИ
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Alexander Welscher
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил за полную ликвидацию русскоязычного контента в латвийских средствах массовой информации. Соответствующее заявление прозвучало на заседании парламентского комитета по правам человека и общественной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на LSM.
По мнению министра, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в независимом европейском национальном государстве, особенно с учетом текущей военной обстановки.
Пунтулис подчеркнул, что подобный контент должен не просто сокращаться, а исчезнуть полностью.
Ранее в Латвии не утвердили замену дорожных знаков с названиями городов России и Белоруссии. Согласно оценке Минсообщения страны, полная замена может обойтись в несколько сотен тысяч евро. Также для замены существующих знаков нужно отдельное решение кабмина.