LSM: в Латвии не утвердили замену дорожных знаков с названиями российских городов

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В Латвии не утвердили замену дорожных знаков с названиями городов России и Белоруссии, сообщает News.ru со ссылкой на LSM.

Инициативу не утвердило правительство страны. Прочитать надписи "Москва", "Витебск" и другие названия можно на 318 указателях в Латвии.

Согласно оценке Минсообщения, полная замена может обойтись в несколько сотен тысяч евро, а для замены существующих знаков нужно отдельное решение кабмина. Доклад еще весной подготовили и направили правительству, но решение до сих пор не принято. Тем не менее в новых проектах упоминание Москвы не используют.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что в последние годы в Латвии, Литве и Эстонии наблюдается всплеск проявлений русофобии, поддерживаемый на государственном уровне. В ведомстве подчеркнули, что попытки урегулировать сложившуюся ситуацию посредством переговоров не приносят результата.

