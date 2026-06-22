Минуту молчания объявят в метро Москвы в День памяти и скорби

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Минута молчания будет объявлена в Московском метрополитене в 12:15. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

85 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война. В этот день Россия вспоминает героев, которые защищали Родину.

На протяжении всего дня на более чем 34 тысячах медиаэканов в городском транспорте покажут ролики о памятной дате. Сюжет от Российского военно-исторического общества расскажет о значении 22 июня. Кроме того, пассажиры увидят 7 архивных фотографий начала Великой Отечественной войны.

"В День памяти и скорби Московский транспорт вместе со всей страной отдает дань уважения героям Великой Отечественной войны. Мы чтим подвиг предков и бережно храним память о каждом, кто сражался за нашу Родину и отдал жизнь за мир и свободу", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также жителям и гостям Москвы предложат проверить свои знания о параде Победы на Красной площади при помощи викторины от Музея Победы.

Ранее Сергей Собянин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби, вспомнив о павших в боях за свободу и независимость Родины. Глава города отметил, что в войне погибли десятки миллионов человек, а боль утраты почувствовали в каждой семье. Он пожелал ветеранам, их родным и близким бодрости духа и тепла.