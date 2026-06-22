Минобороны РФ рассекретило документы о добровольцах народного ополчения 1941 года

Фото: ТАСС/Николай Кубеев

Минобороны РФ рассекретило архивы об уходе на фронт представителей интеллигенции и советских рабочих в 1941 году в качестве добровольцев. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ведомство.

В документах, в частности, рассказана история писателя Эммануила Казакевича, который был признан негодным к службе из-за сильной близорукости. Однако 3 июля 1941 года он вступил в "писательскую роту" 8-й Краснопресненской дивизии.

Согласно архивам, Казакевич был разведчиком, командиром взвода и начальником разведки дивизии. Также он принимал участие в Вяземской оборонительной операции и дошел до Берлина. Писатель был удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медали "За отвагу".

Вместе с тем ополченцем стал и автор повести "Волоколамское шоссе" Александр Бек. Он участвовал в битвах под Москвой, после чего стал военным корреспондентом и воевал за Берлин.

"Его (Александра Бека. – Прим. ред.) книга стала настольным пособием для бойцов", – говорится в документах.

Помимо этого, в архивах присутствуют сведения о поэте-песеннике Сергее Островом. Его освободили от службы из-за плохого зрения, однако 5 июля мужчина сам отправился на фронт. Писатель являлся редактором армейской газеты и начальником клуба дивизии. Островой получил медаль "За боевые заслуги" и ордены Отечественной войны I и II степени.

Среди добровольцев в документах упоминаются также поэты Вольф Лифшиц и Георгий Тарарыков.

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