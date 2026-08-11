В "Мосбилете" объяснили, почему в музеях нельзя есть и снимать со вспышкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Правила поведения в музеях помогают сохранять экспонаты и исторические интерьеры. Именно по этой причине посетителей просят сдавать рюкзаки в гардероб, не проносить в залы еду и напитки, не пользоваться вспышкой и соблюдать тишину, передает портал мэра и правительства Москвы.

Рюкзаки и верхнюю одежду нужно оставлять в гардеробе

В Музее К. Г. Паустовского посетителей просят сдавать верхнюю одежду, рюкзаки и зонты, а также надевать бахилы. Музей находится в старинном деревянном доме, где хранятся рукописи, книги, письма и личные вещи писателя.

Бахилы помогают не заносить в залы пыль, песок и грязь с улицы. Они могут оседать на полу, а затем подниматься в воздух и попадать на страницы книг и ткани. Рюкзаки и зонты также могут случайно повредить витрины, стеллажи и исторические интерьеры.

После выхода из музея придется пройти досмотр повторно

В Государственном музее А. С. Пушкина посетителям, которые покинули здание, при возвращении необходимо снова пройти через рамку металлодетектора и предъявить вещи для осмотра. Мера связана с безопасностью посетителей и сохранностью коллекций. Среди хранящихся в музее ценностей есть, например, черновик "Сказки о золотом петушке" Александра Пушкина.

"Правило повторного прохода через рамку и осмотра вещей не формальность, а необходимая мера: она помогает исключить пронос опасных предметов и вовремя предотвратить любые угрозы", – пояснил заместитель директора по безопасности и эксплуатации музея Андрей Синица.

Еду и напитки нельзя проносить в залы

В музее-заповеднике "Царицыно" запрет связан в том числе с сохранением исторических интерьеров. Пролитая вода или кофе могут оставить пятна на паркете, тканях и коврах, а попытки удалить их агрессивными средствами способны повредить материалы.

В Дарвиновском музее другая проблема: крошки и следы еды могут привлечь насекомых-вредителей, которые представляют опасность для чучел животных и птиц, в том числе редких и исчезнувших видов.

Фотографировать со вспышкой запрещено

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына хранятся документы, фотографии и личные вещи. Вспышка может постепенно разрушать пигменты, из-за чего изображения, ткани и иллюстрации со временем выцветают.

Эффект не заметен после одного снимка, однако регулярное воздействие яркого света способно привести к необратимым изменениям экспонатов. В музее также ограничивают экскурсионные группы 15 посетителями, чтобы снизить риск случайных повреждений и вибрационного воздействия в небольших залах.

В музеях нельзя бегать и громко шуметь

В Доме-музее Марины Цветаевой посетителей просят соблюдать тишину и не бегать. Здание имеет деревянные перекрытия, поэтому ударные нагрузки от бега передаются на пол и стены и могут вызывать вибрации.

По словам главного хранителя дома-музея Киры Калининой, постоянные микровоздействия способны негативно влиять на хрупкие экспонаты и механизмы старинных часов.

За ограждения заходить нельзя

В Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко ограждения помогают сохранять безопасную дистанцию между посетителями и произведениями искусства.

Прикосновения могут оставлять на поверхности картин и скульптур частицы кожи и жировой след. Со временем это способно повредить покрытие экспонатов, поэтому смотрители следят за соблюдением дистанции.

Некоторые залы специально затемняют

В Музее Москвы, расположенном в зданиях Провиантских складов, часть залов освещена значительно слабее обычных помещений. Там хранятся старые карты, планы, фотографии, графика и акварели, чувствительные к свету. Для таких экспонатов установлена норма освещенности не более 50 люкс. Снижение уровня света помогает замедлить пожелтение бумаги и выцветание красок.

"Для нас особенно важно соблюдать все правила экспонирования, включая температуру, уровень влажности и света, воздействие которого особенно разрушительно для экспонатов", – рассказала главный хранитель музейных предметов Музея Москвы Ксения Лапина.

Посетить учреждения можно через сервис "Мосбилет".

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