Фестиваль "Моспитомец × Четвероногий друг" пройдет в Москве 27–30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 27 по 30 августа в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре состоится фестиваль "Моспитомец × Четвероногий друг". Его организуют департамент торговли и услуг и комплекс городского хозяйства в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Главной частью программы станет выставка-пристройство, где можно познакомиться с животными из городских приютов и забрать их домой. В апреле этого года на аналогичном мероприятии москвичи установили рекорд, подарив семью более чем 50 собакам и кошкам.

Волонтеры расскажут о характере и повадках понравившегося питомца, а также позволят провести время наедине – погулять и поиграть с ним на свежем воздухе. Так будущие хозяева смогут понять, удастся ли найти общий язык с новым членом семьи. Партнер проекта – зоомагазин "Четыре лапы" – подарит набор необходимых вещей для легкой адаптации.

На кинологической площадке пройдут мастер-классы и лекции специалистов. Собак любых пород и размеров научат выполнять трюки, ветеринары покажут, как правильно ухаживать за питомцем, а зоопсихологи раскроют секреты общения с животными. Также гостям расскажут о собаках-спасателях: пожарные поделятся расписанием своих четвероногих коллег и забавными историями.

На мобильной ветеринарной станции врачи проведут первичный осмотр животного, дадут рекомендации по уходу или лечению, а также выполнят вакцинацию против бешенства и чипирование. Кроме того, на Тверском бульваре бесплатно изготовят адресники – именные бирки с номером телефона владельца, которые должны висеть на ошейнике. В студии экспресс-груминга профессионалы подстригут питомцам когти, сделают прически и приведут шерсть в порядок.

В павильонах модного маркета разместятся российские производители зоотоваров. Для любимцев можно будет приобрести куртки, комбинезоны, футболки, ошейники, шлейки и поводки. Специалисты помогут выбрать средства для ухода за шерстью, игрушки и полезные лакомства.

Ранее новая тематическая зона с кроликами появилась на "Городской ферме" ВДНХ. В ней поселились 60 животных пяти пород. Самыми маленькими стали мини-кролики весом от 0,8 до 2,5 килограмма. При хорошем уходе они живут 8–10 лет.

Тем временем в Московском зоопарке установили системы орошения, бассейны с проточной водой и снеговые пушки, чтобы помочь животным легче переносить жару. Для обитателей также оборудовали прохладные помещения с кондиционерами и места в тени.