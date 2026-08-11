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11 августа, 08:24

Туризм

Первый pet-friendly санаторий появился в России

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/Maureen McLean

Санаторий "Эдем" в Алтайском крае стал первым в России объектом, получившим сертификацию pet-friendly. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Для гостей с домашними животными там оборудовали специальные номера и зоны для выгула. Также постояльцам доступны зоотакси, груминг и доставка корма для питомцев в номер, а животным подготовили приветственные подарки.

При этом в санатории предусмотрели условия для отдыха гостей, которые не путешествуют с животными или имеют аллергию. Номера после проживания с питомцами проходят усиленную санитарную обработку гипоаллергенными средствами.

Эксперты оценивали инфраструктуру, безопасность и подготовку персонала в рамках сертификации по стандарту "Путешествия с питомцами".

Ранее стало известно, что с 27 по 30 августа в рамках проекта "Лето в Москве" на Тверском бульваре пройдет фестиваль "Моспитомец × Четвероногий друг" с выставкой-пристройством животных из городских приютов.

Гости смогут познакомиться с питомцами, погулять с ними, посетить лекции и мастер-классы кинологов, зоопсихологов и ветеринаров, а также бесплатно сделать адресник для собаки.

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