Турэксперт Васильева перечислила пять уникальных российских водопадов

Смотреть на то, как бежит вода, можно вечно, а на то, как она падает сверху, – тем более. Равнинные, горные, окруженные скалами или лесами, с мощными всплесками, обрушивающимися вниз, – турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда ехать, чтобы увидеть эту красоту.

Кивач

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Бертов

Водопад Кивач – одна из визитных карточек Карелии. Долгое время он считался самым мощным среди равнинных. Сегодня он немного потерял в размерах, принеся свои воды в жертву энергетике, но никак не в красоте. Водопад расположен на реке Суне, падает с четырех ступеней, и его высота чуть более десяти метров.

Им вдохновлялись классики: Гаврила Державин воспел его в поэтической оде "Водопад", а поэт-декабрист Федор Глинка – в поэме "Карелия". Кивач находится на территории одноименного Государственного природного заповедника, здесь есть смотровые площадки, оборудованные тропы и экомаршруты.

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Петрозаводска (1,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 22 тысяч рублей туда и обратно), потом с вокзала на маршрутке до села Сопоха (час-полтора в пути и от 332 рублей за билет в одну сторону) и далее 8–9 километров пешком через сосновый лес. Вход в заповедник – 320 рублей с человека. Для тех, кто не готов к таким долгим прогулкам, есть однодневные экскурсии на автобусе из Петрозаводска (от 3 000 рублей с человека).

Лермонтовский

Этот водопад не самый большой, но определенно привлекательный для туристов. В первую очередь из-за того, что здесь любил бывать Михаил Юрьевич Лермонтов, и считается, что именно здесь Печорин из "Героя нашего времени" поил своего коня по пути с горы Кольцо.

Водопад впадает в реку Ольховку, его высота сегодня около трех метров: за последние десятилетия он изрядно обмелел, но красивые виды остались. В скалах рядом с водопадом есть несколько куполообразных пещер, в которые можно залезть внутрь, а у самого его подножия находится небольшая лужайка на берегу реки, где местные и туристы устраивают пикники.

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Минеральных Вод (3–3,5 часа в пути в одну сторону и от 14 тысяч рублей за билеты туда и обратно), оттуда еще полтора часа на электричке до Кисловодска (билет в одну сторону – от 285 рублей). Водопад находится в черте города.

Медовые

Фото: ТАСС/Данил Киселев

Целый комплекс из пяти водопадов разного размера, который тоже находится недалеко от Кисловодска (примерно 20 километров). Свое "сладкое" название они получили благодаря местной легенде: согласно ей, в древние времена в этих скалах жили дикие пчелы. Самый высокий из каскада – Большой Медовый водопад (18 метров), самым мощным считается Жемчужный, самым шумным – Чертова мельница (иногда его так и называют – Шумным).

Еще есть Малый медовый и Скрытый, который едва заметен под скалами. Рядом есть турбазы, рестораны, удобные тропинки и небольшой музей кавказского быта "Карачаевское подворье", созданный местными энтузиастами.

Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Минеральных Вод (3–3,5 часа в пути в одну сторону и от 14 тысяч рублей за билеты туда и обратно), оттуда еще полтора часа на электричке до Кисловодска (билет в одну сторону – от 285 рублей). Общественный транспорт к водопадам не ходит, дорога на такси из Кисловодска займет около 40 минут. Вход на территорию (музей сюда уже включен) – 300 рублей. Экскурсия из Кисловодска к водопадам и другим окрестным достопримечательностям обойдется от 1 800 рублей с человека (иногда вход на территорию оплачивается дополнительно).

Большой Зейгаланский водопад

Мидаграбинскую долину в Северной Осетии называют "долиной водопадов". Здесь их множество, но самый знаменитый – Большой Зейгаланский, который считается одним из самых высоких в России. Данные о высоте приблизительны, в зависимости от источников и разнятся от более 600 до 750 метров.

Большой Зейгалан берет свое начало из-под одноименного ледника, в июле и августе он наиболее полноводен, а зимой превращается в гигантскую стену изо льда и сосулек. Добираться сюда самостоятельно сложно, поэтому большинство туристов делают это с экскурсией.

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет до Владикавказа из Москвы – около трех часов в пути в одну сторону и в среднем от 14 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Экскурсия из Владикавказа к Мидаграбинской долине водопадов и окрестным достопримечательностям обойдется от 2 700 рублей с человека.

‪33 водопада‬

В Сочинском национальном парке есть короткая (всего 800 метров), но очень симпатичная экотропа, пролегающая вдоль небольшого горного ручья Джегош. Протяженность ручья всего два километра, но благодаря уклону здесь образовалось большое количество водопадов, водоскатов и порогов. Тропа оборудована деревянными настилами и перилами и подходит даже для самых маленьких туристов. ‬

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Как добраться и сколько стоит: сначала самолетом до Сочи (около 3,5 часа в пути в одну сторону и от 17 тысяч рублей за билеты туда и обратно), прямо из аэропорта ходит "Ласточка" до Головинки (около двух часов в пути и от 396 рублей за билет в одну сторону), оттуда еще полчаса на автобусе № 158 до остановки "Аул Большой Кичмай" и еще около 5 километров пешком или на такси к началу маршрута. Стоимость входа на территорию национального парка – 400 рублей с человека. ‬