11 августа, 08:44Происшествия
Средства ПВО за ночь сбили 396 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России в ночь на вторник, 11 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В частности, беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской областях, а также над территориями:
- Калужской;
- Курской;
- Липецкой;
- Оренбургской;
- Орловской;
- Ростовской;
- Рязанской;
- Тамбовской;
- Тульской областей.
Кроме того, БПЛА были сбиты и над территориями Московского региона и Республики Крым. Перехват осуществлялся с 20:00 10 августа.
Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб в результате ночной атаки украинских БПЛА по Воронежской области. Всего за ночь удалось перехватить 15 дронов над Воронежем и пятью районами области.
В частности, при падении обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен 49-летний мужчина. Позже он скончался в больнице. Еще двое человек пострадали.