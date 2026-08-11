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11 августа, 08:44

Происшествия

Средства ПВО за ночь сбили 396 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России в ночь на вторник, 11 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В частности, беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской областях, а также над территориями:

  • Калужской;
  • Курской;
  • Липецкой;
  • Оренбургской;
  • Орловской;
  • Ростовской;
  • Рязанской;
  • Тамбовской;
  • Тульской областей.

Кроме того, БПЛА были сбиты и над территориями Московского региона и Республики Крым. Перехват осуществлялся с 20:00 10 августа.

Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб в результате ночной атаки украинских БПЛА по Воронежской области. Всего за ночь удалось перехватить 15 дронов над Воронежем и пятью районами области.

В частности, при падении обломков в Новоусманском районе был тяжело ранен 49-летний мужчина. Позже он скончался в больнице. Еще двое человек пострадали.

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