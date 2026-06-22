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22 июня, 12:00

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ABC: на островах Фиджи нашли более 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla

На островах Фиджи нашли более 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla

Фото: depositphotos/dechevm​

На островах Фиджи нашли более 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla, сообщает "Радио 1" со ссылкой на ABC.

Один из брикетов на острове Комо нашел нашел житель острова Севулони Тагимоце. Он признался, что не сразу понял, что именно перед ним лежит. Сверток, обнаруженный на пляже у линии прилива, имеет массу около 1 килограмма.

В общей сложности на острове Комо было найдено 27 подобных брикетов, еще 35 брикетов обнаружены на острове Муниа. Совокупная оценочная стоимость изъятой партии может превышать 15 миллионов долларов.

Отмечается, что часть упаковок была прикреплена к плавучим устройствам или воздушным шарам – с помощью этого способа наркоторговцы перегружают небольшие партии с крупных судов на более мелкие.

Полицейские Фиджи призвали местных жителей сообщать об обнаружении подозрительных свертков, а также не вскрывать их. По данным следствия, обнаруженные свертки могут иметь отношение к международным каналам наркотрафика, действующим через Тихоокеанский регион в направлении Австралии. При этом Республика Фиджи выступает одним из ключевых транзитных пунктов при контрабанде кокаина и метамфетамина.

Сейчас полиция работает с местными и региональными службами. Они намерены не только установить происхождение партии, но и ее конечный пункт назначения.

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