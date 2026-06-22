Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественная церемония состоялась у стен Кремля в Александровском саду.

Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок перед Вечным огнем.

22 июня является Днем памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.

К ветеранам Великой Отечественной войны также обратился Сергей Собянин, вспомнив о павших в боях за свободу и независимость Родины. Глава города отметил, что в войне погибли десятки миллионов человек, а боль утраты почувствовали в каждой семье. Он пожелал ветеранам, их родным и близким бодрости духа и тепла.

В Московском метрополитене в 12:15 была объявлена минута молчания. На протяжении всего дня более чем на 34 тысячах медиаэканов в городском транспорте также покажут ролики о памятной дате.

