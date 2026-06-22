Станцию метро "Народное Ополчение" украсят рельефы в честь подвига добровольцев ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рельефы в честь подвига добровольцев, вставших на защиту страны в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), украсят станцию "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Барельефную композицию общей длиной около 15 метров выполнят из бронзы и установят по пути следования пассажиров на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро во входной группе вестибюля № 1", – рассказал Ефимов.

Композиция в хронологическом порядке покажет, как мирные жители столицы стали воинами-победителями. Еще четыре тематических рельефа разместят на путевых стенах станции. Проект композиции разработан при участии специалистов Института "Мосинжпроект" и архитектурного бюро "РОСА".

Станция "Народное Ополчение" появится улице Демьяна Бедного, на перекрестке с проспектом Маршала Жукова. В настоящий момент специалисты продолжают монтаж инженерного оборудования и сетей, а также архитектурно-отделочные работы. В целом готовность объекта превышает 90%.

"Народное Ополчение" будет иметь два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Кроме того, для маломобильных граждан проектом предусмотрены шесть лифтов.

Строительство новой станции Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 180 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники. При помощи "Народного Ополчения" они смогут добираться до делового центра "Москва-Сити" в два раза быстрее. Также у пассажиров этой линии появится удобная пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

Новая Рублево-Архангельская линия столичного метро пройдет от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в подмосковный Красногорск. Длина линии с 12 станциями составит 27,6 километра. Предусмотрены пересадки на БКЛ, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также Московское центральное кольцо (МЦК).

Ранее Сергей Собянин рассказывал о старте проходки левого перегонного тоннеля между будущими станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро. Тоннелепроходческому щиту "Елена" предстоит преодолеть почти 1,5 километра под действующими тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии, железнодорожными путями и посадочной платформой МЦК ЗИЛ. Завершить работы планируется в 2027 году.

