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11 августа, 11:44

Культура

Москвичи проголосуют за идеи по развитию музеев столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На платформе "Город идей" стартовало голосование за лучшие предложения по развитию городских музеев. Оно проходит в рамках проекта "Музейная столица" на этапе "Оценивай", передает портал мэра и правительства Москвы.

С 5 по 7 августа участники присылали свои инициативы по четырем основным направлениям. В частности, предлагается расширить программу акции "Ночь в музее", разнообразить сувенирную продукцию, создать новые способы информирования москвичей о событиях, улучшить качество обслуживания в культурных учреждениях.

Проголосовать можно до 16:55 среды, 12 августа. Самые востребованные предложения будут реализованы столичным департаментом культуры.

Параллельно до 12 августа можно принять участие в дискуссиях, посвященных системе обратной связи и аудитории музеев. Горожанам предлагается рассказать о своей истории взаимодействия с культурными учреждениями после посещения, обсудить, в каком формате им удобнее получать отклик, а также подумать над возможными механизмами для привлечения новых посетителей. Ранее москвичи уже высказались о форматах экскурсий, волонтерстве и программах лояльности.

Проект "Музейная столица" продолжает работу Москвы по вовлечению жителей в культурную жизнь. Благодаря предыдущим инициативам в музеях появился бесплатный Wi-Fi, введен единый билет на все выставки одной площадки, а у экспонатов сделали QR-коды для оперативного получения информации.

Вместе с тем в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за наиболее интересный прогулочный маршрут, который проходит по Бульварному кольцу в рамках "Лета в Москве". Всего там представлено девять бульваров. Все они оформлены по-своему и предлагают разную программу.

Жителей столицы пригласили присоединиться к акции "Московская музейная неделя"

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