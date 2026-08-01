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01 августа, 18:11

Город

В Москве начался опрос жителей о статусе 18 исторических объектов

Фото: Алексей Симонов

В столице 1 августа начали опрос жителей по теме обращения в Департамент культурного наследия о присвоении охранного статуса 18 историческим объектам. Высказать свое мнение об инициативе москвичи могут до середины августа: активисты собирают предложения вблизи объектов и в популярных у горожан локациях, а также знакомят жителей с историей строений.

Впервые список был представлен в конце июня на круглом столе, посвященном вопросам сохранения исторической памяти. В формировании перечня приняли участие профильные эксперты, краеведы и представители общественности. Комментируя старт опроса, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Леонов подчеркнул значимость подобных проектов.

По его словам, они расширяют возможности участия москвичей в сохранении архитектурного облика столицы и формируют более бережное отношение к историческому и культурному наследию.

"Москвичи всегда поддерживают инициативы, связанные с культурным и историческим достоянием. В мае и июне на портале "Активный гражданин" прошли два голосования о восстановлении облика зданий в центре столицы: более 125 тысяч человек поддержали возвращение скульптур на дом № 2 на Большой Дмитровке, еще почти 103 тысяч высказались за воссоздание композиций на доме № 4 на Тверской. Теперь горожане могут внести свой вклад в сохранение еще 18 уникальных объектов, расположенных в разных районах Москвы", – рассказал Леонов.

Например, речь идет о здании Дома правления Московско-Курской и Нижегородско-Муромской железных дорог на Старой Басманной, которое в годы Великой Отечественной войны занимал Народный комиссариат путей сообщения. Сегодня оно остается связанным с отраслью – в нем располагается Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

До революции постройка служила административным центром двух крупных железнодорожных магистралей Российской империи, сыгравших важную роль в развитии транспортной системы страны. В военный период Наркомат путей сообщения отвечал за бесперебойную работу железных дорог. Только за осень 1941 года через Москву на фронт направили около 315 тысяч вагонов с войсками и грузами. В частности, Московско-Курская железная дорога участвовала в снабжении четырех армий Западного фронта.

Сейчас здание является хорошо сохранившимся памятником архитектуры и продолжает использоваться по профилю – в нем размещается федеральное ведомство, курирующее железнодорожный транспорт.

Леонов отметил, что в перечень включены два редких образца художественного чугунного литья эпохи позднего классицизма – Чугунные ворота и фонтан в городке имени Баумана. Эти объекты – часть ансамбля Измайловской (Николаевской) военной богадельни в районе Измайлово. В XIX веке данное учреждение являлось одним из крупнейших благотворительных заведений Российской империи для ветеранов армии.

Кроме того, в списке представлен ряд домов исторической части города: Доходный дом А.К. Ечкина на Арбате, Доходный дом с магазинами князя А.Г. Гагарина и Доходный дом Я.М. Толстого, а также два корпуса бывшей Суконной фабрики Кожевникова на территории Свиблова.

Леонов отметил, что Москва – один из лидеров в сфере сохранения культурного наследия: порядка 96% исторических памятников содержатся в хорошем состоянии. С 2011 года в столице провели реставрацию более чем 2,5 тысяч объектов. В настоящее время реставрационные работы ведутся на Центральном московском ипподроме, Центральном телеграфе, в усадьбе Останкино, а также на других объектах, расположенных в разных частях города.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2014 года на ВДНХ реализуется программа "Возрождения ВДНХ", главная задача которой – не только вернуть выставке ее историческое величие, но и открыть для горожан новые возможности. В настоящий момент завершена реставрация 42 объектов культурного наследия федерального значения из 49. Среди них, например, павильон № 67 "Советская печать" (бывший Карело-Финской ССР), павильон № 6 "Химия" (бывший Литовской ССР) и павильон № 35 "Главтабак".

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