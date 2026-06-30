В Москве начали реставрацию фасадов здания комбината газеты "Правда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве реставраторы приступили к восстановлению фасадов исторического здания комбината газеты "Правда" на улице Правды. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

По словам Емельянова, реставраторам предстоит восстановить утраченную штукатурку гладких поверхностей с добавлением слюды. Именно это делало фасад сооружения сияющим на солнце. Специалисты подберут состав, соответствующий тому, который использовался авторами проекта.

Также в здании продолжаются противоаварийные работы. Реставраторы восстанавливают несущую способность аварийных участков перекрытий и защитные слои бетона. Все работы ведутся на основании согласованного проекта.

Здание было возведено в стиле конструктивизма в 1930-е годы по проекту команды архитекторов под руководством Пантелеймона Голосова. Основная шестиэтажная часть сооружения выходит на улицу Правды. В основе здания – железобетонный каркас, а стены выполнены из керамического и силикатного кирпича, а также бетонных и шлакобетонных блоков.

Со стороны главного фасада в здание ведут три входа, но основной выделен овальным козырьком. Кроме того, центральная часть имеет сплошное остекление на высоту четырех этажей. Сбоку от главного фасада находятся балконы. В южной части изначально находилось почтово-телеграфное отделение, а на крыше одно время были баки для воды, предназначенные для системы циркуляционного водоснабжения комбината.

Долгое время здание не эксплуатировалось. В 2006 году оно пострадало от пожара и находилось в запустении. В 2024-м у объекта появился новый владелец, который приступил к работам по сохранению памятника архитектуры.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы капремонта жилого фонда привели в порядок 24 исторических здания на Большой Бронной и Малой Бронной улицах с 2015 года. Одним из таких зданий стал четырехэтажный жилой дом по адресу Малая Бронная улица, дом № 10, строение № 3. Его построили в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики.

